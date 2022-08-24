"В самом московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период каких-то серьезных возгораний нет", — сказал мэр на совещании о ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

Он отметил, что стабильности ситуации способствует принятое в 2010-2011 годах решение об обводнении торфяников в Московской области.

Собянин отметил, что периодически из других регионов до Москвы доходит дым от пожаров. Для помощи с тушением пожара в Рязанской области городом было выделено 8,7 тыс. человек, 2 тыс. 386 единиц техники, 6 вертолетов, 28 бульдозеров.

"Сегодня в Рязанской области сил и средств более чем достаточно для ликвидации пожаров. Другой вопрос, что его масштаб таков, что требуется для этого время", — сказал мэр.