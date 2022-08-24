«Республика Крым вошла в число победителей конкурсного отбора на 2023 год среди субъектов РФ на предоставление грантов, направленных на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство пляжных территорий и поддержку событийных мероприятий. Общая сумма – 165 миллионов рублей, финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — написал он в Telegram-канале.

Также в 2023 году при поддержке правительства РФ будут реализованы проекты туристских кодов центров городов Алупки и Евпатории.

В 2022 году Крым стал одним из победителей конкурса грантовой поддержки на строительство быстровозводимых гостиниц, благоустройство пляжей и создание туринфраструктуры на сумму более полумиллиарда рублей.