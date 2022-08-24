«Как сообщают принимающие туроператоры, отказов от поездок из-за пожаров нет, автобусные группы приезжают в обычном режиме и плановом объеме. В этом году в Рязань заходит намного больше круизных теплоходов. Турпоток в регион вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, в первую очередь за счет круизных пассажиров», — рассказала она.

По информации РСТ, в самой Рязани задымления нет и запах от пожаров не чувствуется.

«Традиционно туристы в регионе покупают обзорную экскурсию по Рязани, посещают Кремль, село Константиново, чуть реже востребованы выезды в древние города Скопин и Михайлов, села Пощупово и Солотча. В последнее время растет популярность Касимова», — добавила Тюрина.

По оценкам принимающих туроператоров, в область стало приезжать больше самостоятельных туристов, которые заказывают у местных компаний только экскурсионное обслуживание. Наиболее востребованы двухдневные туры на выходные.

Лесные пожары продолжаются в Рязанской области с начала августа. Особенно тяжелая ситуация сложилась к востоку от Рязани, в Окском заповеднике и национальном парке «Мещерский». На нескольких участках пожары удалось локализовать. Площадь активного горения по состоянию на вторник составляла 183 га. По словам врио губернатора региона Павла Малкова, в среду распространение огня должно быть остановлено.

К тушению пожаров привлечено более 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники.