Так, пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос за отчетный период текущего года на 18,8% относительно июля 2021 года — до 791 тыс. 136 человек, тогда как количество пассажиров международных авиалиний выросло на 7,5% — до 88 тыс. 562 человек.

Отмечается, что наилучшую динамику относительно июля 2021 года на внутрироссийских авиалиниях продемонстрировали такие направления, как Томск (+390,7%), Калининград (+245,1%), Уфа (+125,2%), Абакан (+99,9%), Красноярск (+96%), Казань (+94,8%) и Самара (+92,7%).

В июле 2022 года аэропорт обслужил 3 тыс. 561 самолетовылет, грузопоток составил 2 тыс. 878 тонн.

Всего за январь-июль 2022 года аэропорт обслужил 4 млн 3 тыс. 944 пассажира.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года "Толмачево" планирует обслужить 6,924 млн пассажиров, что на 2,4% превысит показатель прошлого года.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2021 году аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем в докризисном 2019 году (6,747 млн человек). Новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами: внутренним (терминал А) и международным (терминал Б).