"Существующая инфраструктура Губернского центра горных лыж и сноуборда обеспечивает доступ людей с ограниченными физическими возможностями групп мобильности М1 и М2 к проектируемым станциям канатной дороги. Но также предусмотрено устройство новых оборудованных парковочных мест, зон отдыха и посадки пассажиров", — рассказал главный эксперт проекта управления объектов гражданского назначения Кирилл Шиманов.

Он добавил, что пути движения снабдят аудиовизуальными информационными системами. Для удобства и безопасности посадки на канатную дорогу будут работать дежурные для слежения за движением подвижного состава.

Отмечается, что канатка появится возле горы Туманной в Таштаголе. Новая пассажирская канатная дорога с кольцевым движением будет оснащена четырехместными креслами.

Всего в составе объекта построят нижнюю и верхнюю станции, опоры, здания оператора и дежурного канатной дороги. Протяженность дороги по склону составит 1245 м, пропускная способность в одном направлении — 1309 человек в час.