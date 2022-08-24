"В фестивале примут участие 17 коллективов из девяти регионов России: Тверской, Ярославской, Астраханской, Калужской, Владимирской, Рязанской, Воронежской, Тульской, Магаданской областей и 32 коллектива из 18 муниципальных образований Подмосковья", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках мероприятия пройдет гала-концерт лауреатов всероссийского конкурса "Троицкие обереги". Хедлайнеры фестиваля — ансамбль народной музыки "Ватага" из Брянска и Государственный ансамбль русской песни и танца "Садко" Московской областной филармонии.

Новыми элементами программы станут выставка этнокостюма и молодежное пространство "Бочка".

Гостей фестиваля также ждут блюда национальной кухни. На сковороде диаметром два метра будет приготовлена жареная картошка с грибами, добавили в ведомстве.

Кроме того, организаторы подготовили бесплатные прогулочные экскурсии по усадьбе "Дубровицы". Музейный квартал и зона Централизованной библиотечной системы представят познавательные экспозиции и выставки, проведут конкурсы, викторины и мастер-классы.