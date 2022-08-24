Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, теперь смогут вернуть потраченные деньги за проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобиле. Чтобы получить такую компенсацию, пенсионерам нужно обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда, предоставить документы на автомобиль и чеки на оплату топлива", — сообщает пресс-служба кабинета министров.

В правительстве напомнили, что на Крайнем Севере неработающим гражданам, которые получают пенсию по старости или по инвалидности, раз в два года за счёт федеральных средств возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно.

"Раньше такую льготу можно было получить за путешествия железнодорожным, речным, морским, воздушным и автобусным транспортом. Теперь эти возможности расширяются", — говорится в сообщении.