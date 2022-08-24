"С начала года на Кубани уже отдохнули 11,2 млн человек, что почти на 200 тыс. больше, чем в прошлом году. В основном туристы выбирают пляжный отдых в Сочи, Анапе и Геленджике. Поэтому мы продолжаем внедрять стандарты "все включено", — цитирует пресс-служба губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Губернатор добавил, что также активно в крае развиваются сельский, винный и гастрономический туризм, создаются новые турмаршруты.

На сегодняшний день отели Черноморского побережья заполнены на 90,3%, Азовского — на 88,2%, степной зоны и предгорья — на 47,9%. Как отметили в министерстве курортов Краснодарского края, туристы активно бронируют номера и в других муниципалитетах, которые не относятся к курортным территориям.

Всего в крае работают порядка 11 тыс. средств размещения на более чем 500 тыс. мест. На Азово-Черноморском побережье обустроено 543 пляжа, которые оформлены в едином стиле.