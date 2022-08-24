«Ростуризм подвел итоги конкурсного отбора на поддержку и продвижение событийных мероприятий, запланированных на 2023 год. Мы получили 134 заявки от 57 субъектов РФ. Победить могло не более одного мероприятия от каждого субъекта. Поддержку получат 36 регионов на сумму 638 млн. рублей», — написала она в Telegram-канале.

Как напомнила Догузова, субсидию можно потратить на организацию площадки для проведения мероприятия, разработку креативной концепции и программы, анонсы в СМИ, оснащение площадки необходимым оборудованием и т.д.

Максимальная сумма господдержки, согласно правилам, составляет 100 млн. рублей, но не менее 30% финансирования должно производиться из внебюджетных средств.

Мероприятия, претендующие на субсидию, должны соответствовать определенным требованиям. Среди них – проведение в одном или нескольких форматах: культурно-зрелищное, спортивное (на любительском уровне) или гастрономическое. Целью события должно быть стимулирование туризма, что предполагает расходы на продвижение вне границ региона.