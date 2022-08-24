"Новая взлетно-посадочная полоса спроектирована с учетом всех современных сейсмических норм. При сложных метеоусловиях мы сможем обеспечить стабильную работу авиации. Это фактор безопасности номер один. Второе — полоса даст возможность взлетать и приземляться воздушным судам любого типа. Строительство современной полосы связано также с созданием логистического хаба на юге Сахалина, который позволит существенно увеличить поток пассажирских и грузовых перевозок", — приведены в сообщении слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

По его словам, существующей полосе почти 60 лет, она практически исчерпала свой ресурс и сдерживает дальнейшее развитие аэропорта.

Отмечается, что ввести ВПП планируется в 2024 году, хотя по условиям закупки, как сообщалось ранее, подрядчик будет вести работы до октября 2025 года.

"Здесь предусмотрены современные средства посадки. Она (ВПП — ИФ) имеет вторую категорию, то есть является всепогодной, что очень важно для эксплуатации в условиях островного климата", — цитирует пресс-служба гендиректора ООО "Региональная строительная компания" (генподрядчик строительства) Бориса Сакуна.

Ранее сообщалось, что общий бюджет реконструкции аэропорта "Южно-Сахалинск" составляет более 35 млрд рублей, на эти средства предполагается построить новую ВПП (24 млрд рублей) и пассажирский терминал. После завершения реконструкции пропускная способность аэропорта увеличится до 800 пассажиров в час.

Подрядчику предстоит до 30 сентября 2025 года вырубить лесной массив и построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,4 км и шириной 60 метров параллельно существующей полосе в 300 метрах от нее, что "позволит производить работы с минимальными ограничениями на эксплуатацию существующей ВПП". Помимо этого подрядчик обязан построить рулежную дорожку, контрольно-пропускной пункт, объекты электроснабжения, линии связи и управления, патрульную дорогу, ограждение, технические системы охраны и видеонаблюдения.

Существующую ВПП планируется переделать в рулежную дорожку с расширением стоянок для грузовых и пассажирских самолетов. Действующая ВПП длиной 2,7 км была построена в середине 1960-х годов.

Новая полоса будет способна принимать лайнеры типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing-747-8F (по нагрузке).

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Он принадлежит правительству Сахалинской области.