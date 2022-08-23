Первый этап географических "открытий" на основе геоинформационных технологий планируется провести в 2022 году, сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, 3 сентября будет установлен знак "Географический центр области". По расчетам специалистов, он находится в Никольском участковом лесничестве Сакмарского района — у сел Степные огни и Верхние Чебеньки, в живописном месте у реки Сакмара.

10 сентября появится знак "Центральный населенный пункт" — это село Ждановка Александровского района.

"Если бы, например, представители от каждого населённого пункта Оренбургской области решили бы встретиться в Ждановке, то в общей сложности им пришлось бы преодолеть наименьшее суммарное расстояние, чем если бы они встретились в любом другом населенном пункте", — говорится в сообщении.

Впоследствии будут определены и обозначены крайние точки региона — северная, южная, западная, восточная, а также самая удаленная от дорог и населенных пунктов точка — "полюс недоступности".

Организаторы проекта полагают, что места установки знаков могут представлять интерес в качестве арт-объектов для организации туристических маршрутов, проведения мероприятий по популяризации географии.

В дальнейшем они намерены провести акцию "Я был на полюсах Оренбуржья". Участникам, побывавшим минимум на двух из "крайних точек" и зафиксировавшим это на фото, будут выдавать сертификаты.

Проект разработан членами Оренбургского регионального отделения Русского географического общества, сотрудниками кафедры географии и регионоведения на базе лаборатории географического мониторинга и туристско-рекреационного Оренбургского государственного университета.