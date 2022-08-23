"Во время одного из погружений на реке Белой они обнаружили предмет, похожий на бивень мамонта, чуть позже практически там же — рог с частью уцелевшего черепа. Эксперты, которым были направлены фотографии находок, подтвердили догадку спасателей, что они обнаружили останки мамонта и бизона", — говорится в сообщении.

Артефакты во вторник передали в фонд Национального музея Башкирии.

Останки доисторических животных, населявших территорию Южного Урала, в Башкирии находили неоднократно. В частности, в 2019 году во время сплава по реке Ай биологи обнаружили кости древнего шерстистого носорога.