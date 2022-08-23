Мобильный центр установили на улице Ленинградской в Самаре. Улица частично является пешеходной, по ней проходят туристические и экскурсионные маршруты.

В соответствии с соглашением между министерством культуры Самарской области и комитетом по туризму Москвы в обоих городах проводится рекламная кампания по привлечению туристов. В Москве в июле размещались баннеры, демонстрирующие туристический потенциал Самарской области.

Как уточнили "Интерфаксу" в региональном министерстве туризма, в мобильном центре представлена информация о достопримечательностях, туристических маршрутах, гостиницах в Москве. Там можно получить информацию, как добраться из Самары в столицу.

Мобильный центр будет находиться в Самаре до 30 августа. Он установлен на время фестиваля набережных "ВолгаФест-2022", который сейчас проходит в городе, пояснили в министерстве.