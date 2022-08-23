"Мероприятия по строительству причала и подготовке фарватера для беспрепятственной швартовки судов позволят увеличить поток туристов", — уточнили в пресс-службе.

При этом, как сообщает пресс-служба администрации Таганрога, строительство планируется завершить в декабре текущего года. На сегодняшний день в порту на причале N8 также обеспечен прием круизных судов.

Оперативно уточнить стоимость проекта агентству не удалось.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о включении Таганрога в программу развития туркластеров.

Сообщалось также, что по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева разработана "дорожная карта" комплексного развития Таганрога как туристического центра. Первый этап его рассчитан до 2023 года.