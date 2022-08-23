"Грантовая поддержка касается реализации общественных инициатив, связанных с развитием туристической инфраструктуры. В том числе это развитие национальных туристских маршрутов. По территории Тверской области проходят сразу два таких маршрута: "Государева дорога" — знаменитый царский тракт из Петербурга в Москву и региональный маршрут "В Тверскую область по велению души", который объединяет православные святыни", — отметили в пресс-службе.

Подача заявок и реализация проектов по этим направлениям планируются в следующем году.

Также отмечается, что грантовая поддержка также может быть направлена на развитие объектов туристической инфраструктуры и проекты по разработке новых туристских маршрутов, включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха и создание электронных путеводителей, мобильных приложений и аудиогидов.

"Сегодня открываются огромные возможности для реализации туристического потенциала Верхневолжья. В первую очередь, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях. Не менее важна комплексная поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в сфере гостеприимства", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.