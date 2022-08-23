Шоу на Большом каскаде в Нижнем парке на этот раз будет посвящено основателю Петербурга Петру Великому в связи с 350-летием с его дня рождения, которое в России отмечают в 2022 году. Зрители увидят мультимедийный спектакль "Пётр Первый. Человек-история".

Уточняется, что это просветительский проект, где шоу с трехмерными проекциями на фасад Большого петергофского дворца, пиротехническими и световыми эффектами будет сочетаться с историей о том, как Петр I собирал по всему миру и внутри страны художественные и естественнонаучные коллекции и задумал открыть первые музеи.

"Это часовое погружение современного зрителя в далекий XVIII век создано для того, чтобы подробнее познакомиться с еще одним важным начинанием императора", — говорится в сообщении.

Праздник будет сопровождаться фейерверком. Центральным объектом станет масштабный световой фонтан, а на сценах актеры петербургских театров будут взаимодействовать с мультимедийными проекциями.