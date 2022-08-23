"Туристический поток в Дагестан растет. Давно известные маршруты и новые достопримечательности, этнический, географический, лингвистический колорит делают отдых в нашем регионе одинаково привлекательным и для искушенных туристов, и для гостей, выбор которых остановился на нас впервые", — написал Меликов в своем телеграм-канале.

При этом, по его словам, конечно, есть над еще чем работать в части развития туристической инфраструктуры, сервиса и безопасности, являющимися сейчас приоритетными направлениями.

Глава республики также отметил, что от развития туризма выигрывает не только экономика республики в целом, но и многие дагестанцы.

"Выросло количество самозанятых в этой сфере, увеличивается число гостевых домов в горах, с привлечением инвесторов идет строительство новых отелей, а представители малого и среднего бизнеса получают существенную поддержку от государства в виде субсидий и грантов для развития своего дела", — подчеркнул он.

По данным Минтуризма региона, в 2021 году туристский поток в Дагестан составил свыше 1 млн человек. Ростуризм ожидает увеличения турпотока в Дагестан в этом году до 1,5 млн путешественников.