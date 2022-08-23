Полеты будут выполняться на 100-местных Superjet 100.

Частота рейсов по сравнению с летним сезоном изменится. Так, число рейсов в Стамбул вырастет с двух до трех в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям), а количество рейсов в Анталию сократится с двух до одного (по субботам). Частота рейсов в Алма-Ату увеличится с одного до двух в неделю (по понедельникам и пятницам). В Нур-Султан авиакомпания продолжит летать один раз в неделю, по четвергам.

В осенне-зимнем сезоне Red Wings также продолжит летать из аэропорта "Бегишево" (Татарстан) в Стамбул, рейс будет выполняться по пятницам.