"В этом году он впервые проводится в формате оpen-air — на открытом воздухе. Это первый и единственный в России уникальный мультижанровый фестиваль, в котором принимают участие звезды мировой величины", — говорится в сообщении.

Как пояснил белгородский губернатор Вячеслав Гладков журналистам во вторник, в приграничном регионе подобные мероприятия очень важны в качестве эмоциональной поддержки жителей, поэтому Струлёв поддержал идею увеличить охват аудитории, чтобы искусство было доступно всем.

"Мы приграничный регион, идёт специальная военная операция. В этот промежуток времени эти мероприятия в десять раз больше важны для белгородцев", — подчеркнул Гладков.

Жители и гости города бесплатно смогут посетить все концерты в рамках фестиваля, которые пройдут на пяти площадках в центре Белгорода.

"Для нас абсолютная сенсация — быть в новом концертном зале под названием просто город Белгород. Будут представлены все жанры. Соборная площадь превратится в оперный бал. У нас пять сцен, конечно, классика, опера, балет, джаз, рок и современные проявления в виде техно-музыки", — сказал Струлёв на пресс-конференции.

Он отметил, что никто из артистов не отказался принять участие в юбилейном фестивале, несмотря на действующий в регионе высокий уровень террористической опасности.

В программе десятого "BelgorodMusicFest": Олег Газманов с симфоническим оркестром, хор имени М. Е. Пятницкого, Минин-хор, уличный оркестр Tintobrassband, оперный бал "Посвящение Елене Образцовой" с участием народного артиста РСФСР Сергея Лейферкуса, тенора Лауреата Placido Domingo Operaalia Владимира Дмитрука, меццо-сопрано лауреата Первой премии конкурса П.И. Чайковского Марии Бараковой, других оперных звёзд, актера Евгения Князева.

Гостей фестиваля также ждёт концерт рэпера L'One, DJ FEEL и других исполнителей, выступление десяти лучших поэтов — победителей фестиваля "Филатов Фест" под руководством актера и поэта Влада Маленко.

Музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest "Борислав Струлёв и друзья" проводится в Белгороде с 2011 года при поддержке регионального Фонда развития классического музыкального искусства. Арт-директор фестиваля — виолончелист-виртуоз Борислав Струлёв.

За время существования фестиваля состоялось более 40 концертов, которые посетили более 20 тыс. зрителей. В фестивальных программах выступили более 150 участников, география которых охватывает 14 стран, среди которых Россия, США, Китай, Аргентина, Испания, Германия, Грузия, Венгрия, Австрия, Франция, Канада, Мексика, Япония, Израиль.