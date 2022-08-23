Оперетта Дмитрия Шостаковича "Москва. Черемушки" рассказывает о переезде москвичей из коммунальных квартир в отельное жилье в новостройках в 1950-1960-х годах. По сюжету, во время переезда с героями оперетты происходят забавные и трогательные ситуации.

Фестиваль "Шостакович. XX век" продлится до 2 октября и пройдет на трех площадках — в Самарском театре оперы и балета, Самарской филармонии и Тольяттинской филармонии. В программе представлены также балетные спектакли и симфонические произведения.

Композитор Дмитрий Шостакович жил в Самаре (Куйбышеве) в эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Именно здесь 5 марта 1942 года в Академическом театре оперы и балета впервые прозвучала знаменитая Седьмая (Ленинградская) симфония, которую композитор закончил в Куйбышеве. Сейчас театр назван в честь Шостаковича. Его имя также носит улица около театра, а в сквере на площади Куйбышева установлен памятник композитору авторства скульптора Зураба Церетели.