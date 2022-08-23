"У нас 24 сентября в парке Революции состоится гастрономический фестиваль "Сделано на Дону". В широком ассортименте будет представлена продукция тех предприятий, которые сертифицированы в системе "Сделано на Дону", — сказала Савицкая во вторник на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса".

Она также отметила, что участвующие в системе субъекты малого и среднего бизнеса могут получить финансовую поддержку в виде микрозайма на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей и сроком до 36 месяцев по ставке от 4 до 8%.

Планируется, что данная мера позволит расширить круг участников системы.