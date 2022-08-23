"По загранице сейчас относительно небольшой ассортимент. Активный спрос на Турцию, глубина продаж туда — примерно до начала ноября. Спрос по ней сохранится, я уверен, до середины ноября", — сказал Мальцев.

Кроме отдыха в Турции, уральские туристы также, по его данным, активно интересуются отдыхом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Он отметил, что по странам Юго-Восточной Азии и Китая на данный момент ясности нет.

"Для нас крайне важно возобновление полетов в Китай, но пока мы не владеем информацией, что это случится в ближайшее время или что есть уже расписание авиарейсов, но я абсолютно уверен, что будь то рейсы в Пекин или на остров Хайнань, все они будут загружены", — отметил президент УАТ.

По его словам, наиболее популярные и излюбленные места отдыха уральских туристов в России также уже раскуплены на предстоящий бархатный сезон.

"На сентябрь и октябрь на территории Сочи уже практически все распродано из хороших и популярных мест размещения. Стоимость туров в Краснодарский край — высокая. По курортам Ставропольского края и Северного Кавказа также огромная глубина продаж при весьма высоких ценах", — пояснил Мальцев.

"Мы ожидаем, как и синоптики, что бархатный сезон будет длительнее, чем обычно. Цены значительно выше, чем мы ожидали. Нет того традиционного спада, который мы привыкли видеть", — добавил эксперт.