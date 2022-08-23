"В Веселых горах запущены два туристических вело-пешеходных всесезонных маршрута общей протяженностью 26 километров. Оба маршрута имеют средний уровень сложности и проходят по уральской тайге в охранной зоне Висимского заповедника до самых высоких точек этого участка Уральских гор — горы Старик-Камень и Веселой горы", — говорится в сообщении департамента.

В ведомстве уточнили, что маршруты были разведаны и промаркированы в течение июня. Их включили в проект так называемой Большой уральской тропы, которая тянется от Южного Урала до севера Прикамья. Начинаются они в поселке Карпушиха, у входа в Висимский заповедник. "Красный" маршрут, обозначенный метками соответствующего цвета, ведет на вершину Веселой горы, его протяженность 12 километров. А "желтый", протяженностью 14 километров, на вершину горы Старик-камень. В ближайшие дни должен появиться еще один маршрут — "оранжевый".

Ранее сообщалось, что Свердловская область получила грант от Ростуризма для обустройства инфраструктуры для путешествий — более 330 млн рублей. Кроме того, регион подал заявку на признание железнодорожного "Императорского маршрута", ведущего из Екатеринбурга в Алапаевск, национальным.