Финансирование будет осуществляться в рамках грантовой поддержки от Ростуризма на развитие туристической отрасли в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Оренбуржье нуждается в обустроенных местах отдыха у воды. Оборудованные пляжи и рекреации, где созданы безопасные условия пребывания, должны стать нормой жизни", — цитирует пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера.

По его словам, конкурс проектов по обустройству таких туристических объектов планируется провести в следующем году.