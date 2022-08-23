"На территории Сочи температура воздуха в отдельных районах достигнет +36, +37°C", подчеркивает пресс-служба.

В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует сочинцам и гостям курорта соблюдать меры безопасности.

"При жаре носите светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма", — напоминает пресс-служба.

Также рекомендуется советоваться с врачом, а при тепловом поражении немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ и медленно выпить много воды.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.