"Хорошие новости! Мы открываем новое авианаправление Псков — Казань! С 4 сентября самолеты начнут летать по маршруту Псков — Казань дважды в неделю", — написал глава региона.

По средам рейс из Казани будет приземляться в Пскове в 20:25 и вылетать обратно в 21:15. По воскресеньям прибытие в Псков в 20:55, вылет в Казань — в 21:45.

"Пассажиров будет перевозить воздушное судно CRJ 200, рассчитанное на 50 мест. Время в полете составит 2 часа 15 минут. Билеты уже поступили в продажу", — добавил Ведерников.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429.