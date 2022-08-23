Пресс-служба правительства региона сообщает, что фестиваль откроется 26 августа симфоническим концертом на сцене концертного пакгауза. На следующий день на площадке состоится медиаспектакль с произведениями английских, итальянских, французских и немецких композиторов XVII-XVIII вв.

"В спектакле прозвучат подлинные английские песни времен Шекспира. Артисты и зрители выступят в качестве наблюдателей за тем, как за сотни лет образ Офелии претерпевал изменения и стал основой одного из главных манифестов европейской драматургии ХХ века", — говорится в сообщении.

Завершится мероприятие гала-концертом 28 августа, на котором ведущие солисты российских оперных театров исполнят арии из опер великих композиторов.

Стрелка — острый мыс, образованный слиянием рек Оки и Волги, один из неофициальных символов Нижнего Новгорода.

Пакгаузы представляют собой металлические конструкции павильонов центрального здания всероссийских выставок, проходивших в Нижнем Новгороде в 1882 и 1896 годах. Ажурные конструкции, похожие на металлическое кружево, являлись частью Главного выставочного павильона.

Позднее их выкупили и перенесли на Стрелку владельцы одной из компаний того времени в качестве основы для строительства складов.

Металлические каркасы обнаружили их только в 2015 году, когда город готовился к чемпионату мира по футболу, — их освободили от кирпичных стен и шиферных крыш.

В 2020-21 гг. в окружении этих уникальных конструкций прошло несколько культурных мероприятий.

В июне 2022 года в пакгаузах были отрыты концертный и выставочный залы. Оригинальная архитектурная черта здания — стеклянная панорамная стена с видом на Стрелку и историческую часть Нижнего Новгорода.