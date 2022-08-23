"Мы обсуждаем с министерством культуры на сегодняшний день и с другими партнерами проект, связанный с турами по локациям Российской Федерации. В России можно любую картинку, любую эпоху найти и снять", — сказала Шалыто.

Заседание проходило в рамках международной конференции по совместному кинопроизводству стран СНГ в Петербурге.

Позднее она пояснила журналистам, что на текущий момент проект еще не оформлен, идут переговоры. "Но есть понимание четкое, что эти локейшен-туры — это то, чем нам нужно заниматься сегодня, чтобы продвигать Россию как площадку, как партнера в других странах. Нужно показывать площадки, локации, инфраструктуру, устраивать встречи индустриальных представителей. Необходимо подключать локальные кинокомиссии. Если подобные мероприятия будут проводиться в странах-партнерах, например, в странах СНГ, я уверена, что и для наших кинематографистов это будет интересный и полезный опыт", — сказала Шалыто.

По ее словам, сначала необходимо разбить возможные площадки для съемок на категории, среди которых могут быть как панорамы европейских городов, имперские дворцовые ансамбли, так и природные красоты.

"Чтобы это не путать с туристической поездкой, понятно, что везде на этих местах должна быть так или иначе представлена рабочая инфраструктура, куда "приземляются" входящие запросы: где можно снимать, кто будет снимать и так далее", — добавила Шалыто.

Она отметила, что потенциальный проект в первую очередь ориентирован на зарубежных партнеров, хотя может заинтересовать и отечественных кинематографистов.