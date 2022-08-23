"Томская область вошла в число победителей конкурса по грантовой поддержке проектов в сфере туризма. Она получит 19,7 млн рублей на реализацию проектов по двум направлениям: создание и развитие пляжных зон и создание и развитие национальных туристических маршрутов", — говорится в сообщении.

По словам вице-губернатора Андрея Антонова, конкретные проекты, на которые направят субсидию, определят в начале 2023 года по итогам конкурсного отбора.

Он уточнил, что одним из условий станет возможность софинансирования инвестором не менее 30% запрашиваемой в качестве гранта суммы.

Ранее сообщалось, что Ростуризм отобрал 48 регионов, чтобы выделить им в 2023 году гранты на развитие внутреннего туризма. Общая сумма средств составила 5,3 млрд рублей.