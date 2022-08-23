"До 12 сентября Ростуризму и Минтрансу вместе с "РЖД" необходимо проработать вопрос по обеспечению доступности внутренних перевозок железнодорожным транспортом (в том числе перевозок пассажиров, организованных туроператорами). К этому же сроку Ростуризм вместе с Минкультуры должен наладить информирование туристических организаций о порядке участия в программе "Пушкинская карта", разработанной для повышения доступности организаций культуры. Она пользуется большим спросом у молодежи и, как показывает опыт, способствует развитию внутреннего туризма", — говорится в сообщении.

До 1 декабря Ростуризм должен организовать работу по созданию и применению корпоративных стандартов в организациях туристической отрасли, включая межрегиональные программы обмена опытом и производственной практики для специалистов, работающих в сфере туризма и гостеприимства.

С целью поддержки развития инфраструктуры на Алтае Республика Алтай получит помощь в части реконструкции аэродрома Горно-Алтайск. Минтрансу и Минфину совместно с руководством региона поручено до 30 июня 2023 года представить в правительство РФ предложения о включении необходимых мероприятий в пятилетний план развития транспортной инфраструктуры в части региональных аэропортов.

В Алтайском крае поддержку федерального центра может получить проект строительства радонопровода для обеспечения радоновой водой туристической территории "Белокуриха Горная". Минстрою вместе с корпорацией "Туризм.РФ" и региональным руководством поручено проработать этот вопрос к апрелю 2023 года.