"ВТБ и группа компаний "Атлас Девелопмент" подписали кредитный договор, в рамках которого банк предоставит средства для строительства мини-гостиницы в Сочи. Сумма финансирования составит 955 млн рублей", — говорится в сообщении.

Кредит предоставлен сроком на пять лет. Первая часть суммы будет перечислена застройщику в августе. Средства направят на строительство мини-гостиницы на черноморском побережье в Сочи.

Отмечается, что площадь застройки превысит 4,2 тыс. кв. м, гостиница будет включать 35 номеров. По планам компании, работы на объекте начнутся в сентябре. Ввод в эксплуатацию намечен на октябрь 2023 года.

"Увеличение спроса на отечественные курорты требует ускоренного развития туристической инфраструктуры. В этом году мы видим высокую инвестиционную активность клиентов в этой сфере. Банк поддержал строительство новых объектов туризма в Санкт-Петербурге, Калининградской области, Краснодарском крае, на Ставрополье, в регионах Сибири, Дальнего Востока и на других популярных направлениях отдыха. Реализация таких проектов повышает комфорт в поездках по стране, создает новые рабочие места и способствует развитию туристической индустрии, которая для многих регионов имеет системообразующее значение", — сообщил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

Уточняется, что проект по строительству мини-гостиницы будет реализован под ключ с полной меблировкой, бытовой техникой и всем необходимым. В дальнейшем ее управлением займется профессиональный отельный оператор.