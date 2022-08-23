"Главным событием праздника станет костюмированное шествие "Река времени", которое начнется в 11 часов", — говорится в сообщении.

Также гостей Касимова ждет выставка-ярмарка мастеров "Золотая ладья" и "Блошиный рынок".

На пл. Соборной в театрализованном концерте "Этот город самый лучший" выступят творческие коллективы Касимова, Москвы и Рязанской области, затем будет представлена музыкально-развлекательная программа.

В течении всего дня будут работать торговые ряды, выставки, детские спортивные и игровые площадки.

Завершится праздник в 23 часа салютом.

Город Касимов Рязанской области расположен на левом берегу реки Оки. С 2015 года город входит в перечень исторических поселений федерального значения.

В разные годы у Касимова были и другие названия: до 1376 года — Городец Мещерский, до 1471 года — Новый Низовой Город. В истории России Касимов сыграл важную роль — в XV веке великий князь Василий Темный пожаловал его в благодарность за оказанную помощь сбежавшему из Золотой Орды татарскому царевичу Касиму. Так, в глубине мещерских лесов возникло Касимовское ханство, просуществовавшее с 1452 по 1681 год. Служилые касимовские татары не раз помогали российским царям на полях сражений одерживать победы над врагами.

В 1681 году со смертью последней владелицы Касимова Фатимы-Султан Касимовское ханство перестало существовать и было присоединено к дворцовым волостям. От периода касимовского царства в городе сохранилось несколько интересных строений: минарет времен царевича Касима, мечеть, два мавзолея (текии).