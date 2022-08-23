"Мы подали заявку на второй национальный маршрут. Это маршрут "Императорский", в императорском железнодорожном вагоне — от Екатеринбурга до Алапаевска. Он созрел для того, чтобы его включили в состав общенационального императорского маршрута. Надеюсь, до конца года заявку удовлетворят", — сказала Туканова на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге во вторник.

Она напомнила, что в июне был признан национальным туристический "Демидовский маршрут", проходящий по территории Свердловской области. Его протяженность 329 километров, он охватывает Екатеринбург, Нижний Тагил и их окрестностям и занимает три дня.