Согласно документам, размещенным на сайте Ростуризма, область получит в 2023 году свыше 330 млн рублей.

"Речь идет о 70 проектах. Это проекты, связанные с обустройством пляжей, маршрутов, эко-троп, созданием соответствующей инфраструктуры и визит-центров в муниципалитетах. Как только выделенные Ростуризмом средства поступят, будет объявлен конкурс", — сказала Туканова на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге во вторник.

Она подчеркнула, что в конкурсе смогут принять участие предприниматели, готовые вложить в реализацию того или иного проекта собственные средства в размере 55% от его общей стоимости. Остальные 45% придутся на долю Ростуризма и областного бюджета.

Туканова добавила, что часть средств планируется направить на создание номерного фонда. Порядка 100 номеров для туристов предполагается создать за пределами Екатеринбурга. В основном — в отдаленных северных районах.

Кроме того, она уточнила, что Свердловская область ожидает получить до 150 млн рублей в качестве поддержки по строительству модульных гостиниц.

Ранее сообщалось, что Ростуризм отобрал 48 регионов, чтобы выделить им в 2023 году гранты на развитие внутреннего туризма. Общая сумма средств составила 5,3 млрд рублей.