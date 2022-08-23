"Сбор заявок от туроператоров на предоставление субсидий продлится до середины сентября. Ростуризм рассчитывает начать предоставление поддержки в рамках этой меры в октябре", — сказали в ведомстве.

В мае правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым на возмещение затрат по вывозу туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов будет выделено 6 млрд рублей.

Ростуризм ранее сообщал, что субсидии позволят компенсировать часть расходов туроператоров, которые организовали возвращение домой из-за рубежа не менее 50 тыс. туристов в условиях, когда самостоятельное возвращение было невозможным или очень затруднительным. Туроператорам пришлось за свой счет отправлять за туристами пустые самолеты и продлевать им проживание в гостиницах.

"Компенсация части затрат туроператорам позволит поддержать занятость в отрасли, а также устойчивость рынка, чтобы туристические компании выполняли свои обязательства перед туристами", — добавили в пресс-службе ведомства.

По его данным, долг туркомпаний по отмененным из-за остановки авиасообщения турам по состоянию на конец июля сократился до 24 млрд рублей. В Ростуризме рассчитывают, что большая часть задолженности будет покрыта до конца года.