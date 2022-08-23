Петербургский ресторанный фестиваль проходит дважды в год с 2016 года и провел уже десять сезонов. В текущем году фестиваль состоится с 1 по 30 ноября и будет посвящен теме эногастрономии (искусство подбора вин — ИФ).

"Впервые за историю фестиваля в этом году гастрономические сеты ресторанов будут сопровождаться лучшими экземплярами российских вин. Сочетание локальных и региональных продуктов и вин позволяет говорить о появлении понятия "новой петербургской кухни", — говорится в сообщении.

По словам организатора фестиваля Станислава Смирнова, событие способствует укреплению и развитию Петербурга как привлекательной туристической дестинации и продвижению гастрономических возможностей ресторанного бизнеса.

"Благодаря фестивалю жители и гости города имеют возможность знакомиться с лучшими предложениями ресторанного рынка Петербурга, пробовать самые изысканные блюда и следить за развитием гастрономической отрасли", — цитирует его пресс-служба.

Помимо петербургского фестиваля в финал форума вышли проекты из Хакасии, Калмыкии, Бурятии и других субъектов РФ.

Всероссийский форум гастрономического туризма реализуется при поддержке Ростуризма, предполагает выработку модели поддержки регионального гастротуризма как инструмента развития территорий и участников индустрии путешествий. Финалисты смогут представить свой регион на выставке проектов во Владивостоке. На форуме участников также ждут проектные семинары, фестиваль уличной еды и мастер-классы.