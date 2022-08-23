"Регион получит 132,1 млн на создание и развитие пляжных зон и национальных туристических маршрутов", — говорится в сообщении.

Кроме того, 81,7 млн рублей пойдут на создание кемпингов и автокемпингов.

Также 103,8 млн направят на приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для инфоцентров и пунктов проката.

Таким образом, всего республика выиграла гранты на 317,6 млн рублей.

Всего Ростуризм отобрал 48 регионов РФ, которые получат гранты на реализацию проектов в сфере туризма в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава ведомства Зарина Догузова. Планируется поддержать не менее 1 тыс. проектов на 5,3 млрд рублей. Данная работа проводится в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".