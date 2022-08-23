"В целом диалог с зарубежными партнерами в туризме складывается в положительном ключе. Большинство стран открыты к сотрудничеству с Россией. Это подтверждает и то, что партнеры из АТР активно с нами взаимодействуют по вопросам возобновления прямых рейсов и внедрения карты "Мир", — написала она во вторник в своем телеграм-канале.

Встреча прошла на прошлой неделе в столице Таиланда Бангкоке и собрала представителей 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Особо хочу отметить, что проект Ростуризма по вовлечению молодежи в развитие туризма на удаленных территориях экономик АТЭС одобрен для финансирования из фондов АТЭС", — добавила Догузова.

По ее словам, Ростуризм совместно с ко-спонсорами проекта Китаем и Перу в течение года разработает методические рекомендации по эффективным форматам вовлечения молодежи в развитие туризма.

Догузова также отметила, что в сентябре планирует принять участие во встрече министров туризма стран БРИКС и G20.