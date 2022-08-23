Получить уникальный инструмент Псковскому музею-заповеднику помогают сотрудники Тихвинского дома-музея Н. А. Римского-Корсакова.

"Первоначально на коллег из Тихвина вышел житель Санкт-Петербурга, который предложил в дар пианино фирмы "Беккер" из квартиры родственников Римского-Корсакова. Однако музейщики приняли решение перенаправить информацию о предмете в Псковский музей-заповедник с учетом недавно произошедшей трагедии", — рассказали в музее.

Сотрудники Псковского музея-заповедника связались с потомками композитора, живущими в Санкт-Петербурге, и выяснили, что инструментом владела семья по линии старшего сына композитора Михаила Римского-Корсакова. Сначала пианино находилось на даче Римских-Корсаковых в деревне Комарово Лужского района, а затем было перевезено в Ленинград.

Сейчас сотрудники проверяют факты, устанавливают историю инструмента, ведутся переговоры об условиях передачи пианино в музей. Совсем скоро музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района может получить этот уникальный инструмент.

Н. А. Римский-Корсаков приобрел рояль этой фирмы в 1870-е годы, а в начале 1900-х для семьи был куплен еще один рояль этой же фирмы. На сегодняшний день можно говорить о двух сохранившихся роялях: в Тихвине, где родился композитор, и в музее-квартире в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, 2 июля в музее-усадьбе композитора Н. А. Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района произошел пожар. Предполагается, что возгорание началось из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. В результате пожара сгорели 1 082 экспоната, 20% из них можно восстановить, это ноты, пластинки, книги. Как отмечала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели, которые принадлежали семье Н. А. Римского-Корсакова. Мебель планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам.