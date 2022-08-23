"Активизация перелетов внутри России и развитие внутреннего туризма сыграли свою роль в поддержании авиакомпаний. Уже сейчас мы оцениваем состояние авиакомпаний как удовлетворительное. В летний сезон заполняемость внутренних рейсов стремится к 100%", — заявил Попов журналистам.

"При грамотном управлении расходами считаем, что авиакомпании смогут обслужить свои долги", — добавил он.

Отдельно Попов упомянул клиента Сбербанка — авиакомпанию "ЮТэйр", которая в течение нескольких лет испытывала финансовые трудности и пыталась реструктурировать долги перед банками.

"Со стороны "ЮТэйр" не было запросов о пересмотре условий кредитов, график погашения соблюдается", — сообщил Попов. После введения санкций "ЮТэйр" выкупила все самолеты и большую часть вертолетного парка у "Сбер Лизинга", отметил он.

Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала военной операции РФ на территории Украины российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.