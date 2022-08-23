Краевое правительство сообщает, что основной смысл выбранной концепции в том, что регион является уникальной территорией, на которой современные промышленные центры соседствуют с нетронутой, первозданной природой.

"Оба символа этих мощных и очень разных "стихий" — киты и самолеты — рождаются здесь, в Хабаровском крае. Это наш "Шах-и-Мат", это наш SSJ-100, это наши великолепные и загадочные Шантары. Это то, чем мы, жители Хабаровского края, гордимся", — приводятся в сообщении слова министра туризма края Екатерины Пунтус.

Отмечается, что было несколько этапов отбора и оценки идей, по итогам которого были выбраны четыре проекта. Их презентовали федеральным и региональным экспертам, которые единогласно остановили свой выбор на концепции "Хабаровский край: родина китов и самолетов".

Бизнесменам будет предложено "упаковывать" туристические продукты в едином стиле. По мнению советника губернатора Андрея Веретенникова, который долгое время возглавлял региональную ассоциацию рестораторов и отельеров, новый бренд позволит бизнесу по-новому взглянуть на презентацию своей продукции в других регионах и за рубежом.

"Было много попыток создать единый бренд, но почему-то не складывалось. А единый стиль, единая концепция позиционирования региона на внешних рынках — это очень важно. С учетом нового визуального решения предприниматели региона смогут встраивать его графические элементы в оформление своей продукции и презентационные экспортные материалы. И наконец-то в туристических лавках появится качественная сувенирная продукция", — отметил Веретенников.

Одной из первых площадок, на которых туристический бренд региона будет представлен в полной мере, станет всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток", который пройдет в Хабаровске с 21 по 24 сентября.