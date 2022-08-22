"Утвердить заключенное 18 августа 2022 года (. . .) мировое соглашение. Производство по делу (. . .) о взыскании денежных средств прекратить", — говорится в определении суда.

Согласно тексту мировой, аэропорт и подрядчик подписали дополнительное соглашение к договору строительного подряда от 2016 года. В соответствии с допсоглашением изменены итоговые и промежуточные сроки производства работ, поэтому авиапредприятие отказывается от взыскания неустойки (пени) в размере 1 млрд 773 млн 733 тыс. 935 рублей.

Как сообщалось, АО "МАС" подало в Арбитражный суд Крыма иск к "Петро-Хэхуа" во второй декаде сентября 2019 года. Он касался договора подряда. Контракт в открытом доступе не опубликован.

Между тем ранее, 10 сентября 2019 года, "Петро-Хэхуа" подало в тот же суд иск к АО "МАС". Китайский подрядчик просил признать недействительными часть условий договора стройподряда и обязать заказчика подписать допсоглашение, изменяющее сроки выполнения работ на объекте "Развитие аэропортового комплекса "Симферополь".

АО "МАС" отказалось комментировать "Интерфаксу" иски. ООО "Петро-Хэхуа" также воздержалось от комментария.

ООО "Петро-Хэхуа" через год, в сентябре 2020-го, отказалось от своего иска, и суд прекратил производство по делу.

По федеральной программе развития республики Крым и Севастополя предусмотрены порядка 15,9 млрд рублей на развитие симферопольского аэропорта. В частности, в августе 2018 года началась реконструкция не используемой с 2000-х годов взлетно-посадочной полосы (ВПП-1). Новая полоса возводится на месте старой, построенной еще в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х. ВПП-1 будет на 500 метров длиннее (ее общая длина составит 3,2 км) и оснащена современным светосигнальным и радиомаячным оборудованием. ВПП-1 позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений.

Подрядчик работ не раскрывался. По информации осведомленного источника "Интерфакса", реконструкцией ВПП-1 занимается "Петро-Хэхуа".

В настоящее время в аэропорту "Симферополь" эксплуатируется ВПП-2 длиной 3,7 км. Полоса построена в 1982 году в рамках подготовки аэропорта в качестве "Западного запасного аэродрома" для посадки космических кораблей "Буран". Согласно классификации ICAO, полоса имеет категорию I (низшую).

Помимо строительства ВПП-1, ФЦП развития Крыма предусматривает возведение в аэропорту "Симферополь" нового командно-диспетчерского пункта, рулежных дорожек, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции и периметрового ограждения с патрульной дорогой, четырьмя КПП, системой видеонаблюдения и сигнализации. Также за средства федеральной программы одновременно с новым терминалом построен новый перрон и несколько рулежных дорожек.

Haihua Industry Group — одно из ведущих предприятий в сфере нефтегазовой, химической, металлургической и фармацевтической промышленности Китая. В России структура корпорации — ООО "Петро-Хэхуа" — уже реконструировала аэродромные сооружения и водосточно-дренажную сеть международного аэропорта "Калуга" (1,7 млрд рублей).

Симферопольский аэропорт построен в 1940-х годах, в апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% — кредиты банков.

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения региона в состав России. Аэропорт обслуживает последние 8 лет рейсы только внутри РФ.

С начала специальной военной операции на Украине Росавиация приостановила полеты в 11 аэропортов юга и центральной части РФ, в том числе в Крым.