"Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС", — написал он.

По словам врио главы региона, обстановка с лесными пожарами остается напряженной, площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны на понедельник, речь идет о 8-9 тыс. га.

На тушении задействованы силы МЧС, Рослесхоза, со стороны области и муниципалитетов.

"Благодарен правительству Москвы и лично мэру Сергею Собянину за беспрецедентную помощь. По просьбе региона и Минприроды группировка личного состава была увеличена почти до 9 тысяч человек. Сегодня они незамедлительно приступили к работам", — отметил Малков.

Он добавил, что сейчас главная задача — скоординировать все ресурсы с учетом произошедшего усиления, грамотно задействовать каждую единицу техники на тушении огня.

Как сообщалось, ранее режим ЧС был введен в трех районах области — Рязанском, Клепиковском и Спасском.