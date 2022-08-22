Уточняется, что до пандемии коронавируса особо популярны у азиатских туристов были короткие поездки в 3-4 дня с посещением Эрмитажа, дворцов, соборов, пригородов Петербурга, а также городов "Серебряного ожерелья России".

"Сейчас турагентства Гонконга организуют комбинированные туры для групп до 10 человек, предлагая за одну поездку посетить Петербург, Мурманск и Москву", — говорится в сообщении.

В форуме приняли участие более 100 представителей туристического бизнеса из Гонконга, Макао, Южной Кореи, Японии, а также Монголии, Канады и Аргентины. Они интересовались вопросами транспортной доступности Петербурга, условиями въезда и эпидемиологической безопасностью.

"Мы видим, как растёт спрос на тур поездки в Петербург в Юго-Восточной Азии. В то время, когда недружественные страны закрывают границы, мы фактически открываем новое и значимое направление для города. В Гонконге были представлены все перспективные виды туризма — от культурно-познавательного и делового до экологического и оздоровительного", — цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Как сообщалось, выставка ITE Hong Kong проводится более 30 лет при поддержке министерства культуры и туризма Китая и Гонконгского совета по вопросам туризма и охватывает территорию Большого залива, в которую входят Гонконг, Макао, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и семь других муниципалитетов в провинции Гуандун.