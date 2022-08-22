"Благодаря конкурсу, мы определили девять инвесторов, часть из которых уже приступили к работам. 100 модульных гостиниц должны быть готовы к приему гостей и туристов к 1 декабря", — сказал Бречалов.

По условиям проекта, 150 млн рублей на строительство модульных гостиниц регион получил из федеральных средств и такую же сумму должны вложить инвесторы.

"Это не просто развитие туризма, это экономика и занятость. Благодаря проекту мы запустим 69 новых рабочих мест", — подчеркнул Бречалов.

По данным пресс-службы, итогом проекта станет создание десяти новых туристических локаций с возможностью круглогодичного проживания. В Ижевске, Сарапуле и Воткинске суммарно будет построено 50 домиков. Остальные 50 будут возведены на существующих туристических объектах в Сарапульском, Воткинском и Завьяловском районах.

Отмечается, что часть инвесторов уже приступили к работам.

"Для Удмуртии строительство современных отелей-конструкторов — это возможность ежегодно привлекать в регион новых туристов", — отмечается в сообщении.