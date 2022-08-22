Во время церемонии объявили лауреатов фестиваля. Так, лучшим спектаклем признали "Скрипку Ротшильда" режиссера Владимира Кузнецова. В номинации "За лучшую работу режиссера" победила Дина Жумабаева со спектаклем "Одного кто знает?"

Завершился фестиваль показом спектакля "Песни нашего двора" Московского театра "У Никитских ворот" под руководством народного артиста России Марка Розовского.

IV Международный фестиваль камерных театральных форм "Островский-FEST" проходил в Кинешме с 15 по 21 августа. На его открытии с моноспектаклем "Над балаганом небо..." выступил народный артист России Константин Райкин.

Участие в театральном форуме также приняли коллективы из Армении, Азербайджана, Казахстана, Франции и различных городов России. Всего фестиваль посетили более 4 тыс. человек.

В состав жюри вошли деятели театрального искусства, режиссёры и критики. Возглавил жюри Нияз Игламов — театральный критик, историк театра, педагог, советник художественного руководителя Татарского государственного театра кукол Экият.

Фестиваль камерных театральных форм "Островский-FEST" проходит в Ивановской области с 2019 года. С инициативой проведения фестиваля выступил коллектив Кинешемского драматического театра.