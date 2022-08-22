Фестиваль прошел в сельском парке "Околица" с 16 по 21 августа у села Зоркальцево Томской области. Ремесленники соревновались в четырех номинациях конкурсной программы: "Деревянное мастерство", "У каждой наковальни свой голос", "Глиняный сказ" и "Берестяной хоровод".

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, мастера из Хабаровского края Илья Тёкин и Данил Цой с композицией "Эффект бабочки" стали победителями в номинации "Парковая скульптура" конкурса "Деревянное мастерство".

"Второе место заняли мастера из Республики Башкортостан Александр Матерков и Алексей Лелявин за скульптуру "Чехарда". Третий приз — у Ильи Польского (Московская область) за работу "Маленький принц", — говорится в сообщении.

Композиция "Эффект бабочки" представляет собой сцену дуэли Александра Пушкина и Жоржа де Геккерна (Дантеса), но, в отличие от исторического события, в варианте плотников поэт уклоняется от пули подобно герою фильма "Матрица".

В одном только конкурсе "Деревянное мастерство" приняли участие 95 мастеров из 25 регионов России, Казахстана и Монголии.

По данным пресс-службы, в номинации "Резчики по дереву" победил Олег Гладков (Алтайский край), который вырезал из массива дерева "Книгу о Пилате". Второе место занял монгольский мастер Доржсурэн Мэндбаяр с работой "Народный эпос", третье место — Сергей Морозов из Кировской области.

В конкурсе по художественной обработке бересты "Берестяной хоровод", победителями стали Вера Верхотурова из Иркутской области и Рита Ошкина из Красноярского края, Нинель Старковская (Вологодская область) и Татьяна Карамзина (Якутия), Яна Лучицкая и Брий Лазарев из Кузбасса, Сергей Коротченя (Свердловская область), Андрей Чаплинский (Пермский край), Александр Римарчук и Михаил Бутин из Красноярского края, Сокто Дашиев и Андрей Дондупов из Бурятии.

Лучшими гончарами стали Михаил Бывших и Юрий Буренков из Алтайского, Алена Романцова из Кемеровской области, Екатерина Козлова (Московская область), а победителями в кузнечном деле стали Сергей Веркеенко (Вологодская область), Денис Лодыгин из Пермского края, Макта Дораев из Республики Коми.

"Праздник топора" впервые был организован в 2008 году жителями села Зоркальцево и первые годы проходил как местное мероприятие, но при поддержке администрации региона проект вышел на новый уровень — в 2013 году праздник переехал в сельский парк "Околица".

В 2019 году на фестиваль съехались 140 плотников из 24 стран мира и 22 регионов России, которые соревновались в четырех номинациях: "Парковая скульптура", "Архитектурный объект. Индивидуалы", "Архитектурный объект. Бригады", "Резчики по дереву". Тогда "Праздник топора" посетило рекордное количество гостей — более 170 тыс. человек.

В 2020 и 2021 годах фестиваль не проводили из-за коронавируса.