"У 5 сотрудников пищеблока обнаружено носительство золотистого стафилококка. Лагерем решается вопрос о замене сотрудников пищеблока", — говорится в сообщении.

15 августа сообщалось об эпидемиологическом расследовании в оздоровительном лагере "Восток".

Информация об ухудшении самочувствия у нескольких детей поступила от родителей. По данным следствия, более 20 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей).

Работа лагеря приостановлена.