"4 августа 2022 года правительство Бермудских островов предоставило BCAA лицензию с ограниченными привилегиями, предусматривающую некоторое освобождение от торговых санкций, чтобы облегчить репатриацию самолетов из России. На основании этой лицензии BCAA может предоставлять индивидуальные разрешения юридическим или физическим лицам и специальные разрешения на полеты воздушным судам, но только в том случае, если эта техническая помощь облегчает возврат этих воздушных судов из РФ в место за пределами РФ от имени владельцев, не являющихся гражданами России", — сказано в сообщении.

Как отмечается, после репатриации воздушное судно может остаться в реестре Бермуд.

Санкции против РФ, аналогичные тем, что вступили в силу в Великобритании, на Бермудских островах были введены в апреле, напомнили в BCAA. Последствием этого стало прекращение со стороны регулятора предоставления технической помощи в области лицензирования, обслуживания и поддержания летной годности, "а также любой другой деятельности, связанной с воздушными судами, если эта деятельность осуществлялась на территории РФ или была связана с лицами, связанными с Россией".

Большая часть самолетов, используемых российскими авиакомпаниями — иностранного производства, в первую очередь американского Boeing и европейского Airbus. До введения Западом антироссийских санкций почти все эти лайнеры были зарегистрированы за рубежом, в основном на Бермудских островах.

В марте BCAA сообщало, что приостановило сертификаты летной годности находящихся в РФ самолетов. После этого правительство России распорядилось приостановить действие соглашения с Бермудами по надзору за воздушными судами, которое действовало с 1999 года. Это позволит "создать условия для регистрации гражданских самолетов в госреестре РФ" и "даст возможность Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов", сообщала пресс-служба правительства.

По состоянию на май из 1285 эксплуатируемых в РФ воздушных судов 1182 были зарегистрированы в РФ, заявлял глава Минтранса Виталий Савельев, в том числе 1127 — пассажирских.