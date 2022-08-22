"VIII Международный фестиваль "Джазовые сезоны", который прошел с 20 по 21 августа на территории подмосковного музея-заповедника "Горки Ленинские", посетили почти 14 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на фестивале свою программу представили специальные гости: музыкальный коллектив вокалистки и пианистки Эйлюль Эргюль из Турции стал кульминацией "Джазовых сезонов". Завершили фестиваль российская группа Therr Maitz, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Перед гостями также выступили Денис Мацуев, оркестр Алексея Терентьева, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова, Valeriy Stepanov Acoustic Quartet, квартет Софии Ацбеха-Негги и другие.

В этом году фестиваль посвятили 100-летию российского джаза, напомнили в ведомстве.